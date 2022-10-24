Расстреляли больницу в Тростянце. ГБР объявило в розыск российских танкистов

ГБР объявило в розыск российских танкистов, которые во время оккупации Тростянца Сумской области расстреляли местную больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Во время документирования преступлений российских военных в Тростянце Сумской области, ГБР удалось установить военнослужащих из 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Они фактически впритык расстреляли помещение районной больницы.
Подъехав к зданию, командир Т-72, уроженец республики Татарстан Петр Смирнов отдал приказ подчиненному прямой наводкой стрелять по медицинскому учреждению. Выстрел осколочно-фугасным снарядом произвел другой россиянин – Айнур Мухаметханов.
Ранее мы писали, что прокуроры установили военнослужащего РФ, отдавшего приказ обстреливать из танка больницу в Тростянце Сумской области 18 марта.
Как сообщалось, украинские военные полностью освободили Тростянец в Сумской области от российских захватчиков 26 марта.
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