Расстреляли больницу в Тростянце. ГБР объявило в розыск российских танкистов

ГБР объявило в розыск российских танкистов, которые во время оккупации Тростянца Сумской области расстреляли местную больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Во время документирования преступлений российских военных в Тростянце Сумской области, ГБР удалось установить военнослужащих из 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Они фактически впритык расстреляли помещение районной больницы.

Подъехав к зданию, командир Т-72, ​​уроженец республики Татарстан Петр Смирнов отдал приказ подчиненному прямой наводкой стрелять по медицинскому учреждению. Выстрел осколочно-фугасным снарядом произвел другой россиянин – Айнур Мухаметханов.

Под обстрелами оказались как медицинские работники, так и пациенты, в том числе находившиеся там беременные женщины. Именно в момент атаки на больницу одна из рожениц рожала двойню. Работники ДБР завершили специальное досудебное расследование в отношении военных. Обвинительный акт направлен в суд, а военнослужащие России объявлены в розыск.

Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Процессуальное руководство осуществляет Сумская областная прокуратура. Убегая из Сумской области, российские военные покинули свой танк. ВСУ его отремонтировали и сегодня он принимает активное участие в боевых действиях.