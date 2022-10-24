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Расстреляли больницу в Тростянце. ГБР объявило в розыск российских танкистов

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Киев, Понедельник 24 октября 2022 16:25
Расстреляли больницу в Тростянце. ГБР объявило в розыск российских танкистов Фото: ГБР объявило в розыск танкистов РФ, стрелявших по больнице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

ГБР объявило в розыск российских танкистов, которые во время оккупации Тростянца Сумской области расстреляли местную больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Во время документирования преступлений российских военных в Тростянце Сумской области, ГБР удалось установить военнослужащих из 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Они фактически впритык расстреляли помещение районной больницы.

Подъехав к зданию, командир Т-72, ​​уроженец республики Татарстан Петр Смирнов отдал приказ подчиненному прямой наводкой стрелять по медицинскому учреждению. Выстрел осколочно-фугасным снарядом произвел другой россиянин – Айнур Мухаметханов.

Расстреляли больницу в Тростянце. ГБР объявило в розыск российских танкистовПод обстрелами оказались как медицинские работники, так и пациенты, в том числе находившиеся там беременные женщины. Именно в момент атаки на больницу одна из рожениц рожала двойню. Работники ДБР завершили специальное досудебное расследование в отношении военных. Обвинительный акт направлен в суд, а военнослужащие России объявлены в розыск.

Расстреляли больницу в Тростянце. ГБР объявило в розыск российских танкистовИх обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Процессуальное руководство осуществляет Сумская областная прокуратура. Убегая из Сумской области, российские военные покинули свой танк. ВСУ его отремонтировали и сегодня он принимает активное участие в боевых действиях.

Ранее мы писали, что прокуроры установили военнослужащего РФ, отдавшего приказ обстреливать из танка больницу в Тростянце Сумской области 18 марта.

Как сообщалось, украинские военные полностью освободили Тростянец в Сумской области от российских захватчиков 26 марта.

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Сумская область ГБР Вторжение России в Украину Тростянец
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