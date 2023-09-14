Расстреляли в Буче мужчину из-за одежды. Установлены личности еще четырех окупантов

Установлены личности еще четырех российских террористов, которые причастны к убийствам гражданских во время оккупации Бучи Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Согласно данным правоохранителями, 27 февраля 2022 года, во время оккупации Бучи, террористы расстреляли 26-летнего охранника супермаркета, который не имел оружия и не участвовал в боевых действиях.

"В тот день колонна российской военной техники двигалась в направлении города Ирпень по улице Вокзальной в городе Буча. В это время лейтенант, старший офицер первой самоходно-артиллерийской батареи этой батальонно-тактической группы, по радиосвязи сообщил: "Все, кто в черном - враги" тем самым отдав своим подчиненным приказ идентифицировать лиц в черной одежде как врагов", - объясняет пресс-служба.

Фото: установлены личности российских террористов (t.me/UA_National_Police)

Отмечается, что оккупанты расстреляли безоружного охранника, который был одет в черную одежду с надписью "Охрана-Новус". Мужчина смог добраться до своего места работы, чтобы спрятаться, однако умер от ранений, когда коллеги пытались оказать ему помощь.

"Сейчас установлено еще четырех военных, участвовавших в расстреле, а именно: двух командиров, заряжающего и члена экипажа самоходной артиллерийской пушки 2С9 "Нона-С", - добавляет полиция

Зверства в Буче

Оккупация российскими террористами Бучи сопровождалась похищениями, пытками, изнасилованиями, в том числе детей и мародерствами.

Украина назвала события в Буче геноцидом украинцев и призвала

Международный уголовный суд расследовать это. Власти страны-террориста отрицают любые правонарушения и называют доказательства "провокацией или постановлением".