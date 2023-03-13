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Расстрел военного россиянами. Защитник был гражданином Молдовы

Фото: убитый россиянами военный Александр Мациевский (t.me/SBUkr)
Автор: Наталья Юрченко

Военный Александр Мациевский, которого оккупанты расстреляли после слов "Слава "Украине", был гражданином Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Соответствующее заявление сделало Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

"Министерство решительно осуждает убийство гражданина Молдовы, которое можно расценивать как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права. Мы подтверждаем твердую позицию Молдовы, осуждающую жестокую войну России против Украины. Наша страна по-прежнему привержена поддерживать Украину в ее усилиях по возвращению региона к миру и стабильности", - говорится в сообщении.

В министерстве выразили соболезнования семье и близким погибшего гражданина Молдовы.

Напомним, вчера СБУ окончательно подтвердила имя украинского защитника, которого российские оккупанты в плену расстреляли после слов "Слава Украине".

Погибшим военным оказался снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

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