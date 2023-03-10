RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Расстрел военного. Имя практически установлено, будет официальное заявление президента, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Имя расстрелянного россиянами украинского военного, видео с которым недавно появилось в сети, практически окончательно установлено, но есть еще определенные нюансы юридического характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Василию Голованову.

"(Имя - ред.) практически окончательно уже определено, но еще определенные нюансы являются юридическим характером. Давайте дождемся, будет официальное заявление президента и будет официально заявлено имя и фамилия героя, который сказал "Слава Украине", - сообщил Подоляк.

Напомним, 6 марта соцсетями начало распространяться видео, на котором попавший в плен к оккупантам украинский военный говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца. В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что отправил видео с расстрелом бойца международным партнерам.

После публикации видео 30-я бригада заявила, что это их боец Тимофей Шадура. Но заместитель главы Минобороны Анна Маляр отметила, что это предварительная информация и точная личность погибшего все еще устанавливается.

При этом позже региональное управление Сил ТрО "Север" ВСУ сообщил, что украинским защитником, расстрелянным российскими военными, мог быть - боец 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

Вчера глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что имя расстрелянного россиянами украинского военного окончательно не установлено.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВойна России против Украины