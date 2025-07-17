Расстрел военных на полигоне в Черниговской области: в ВСУ сделали официальное заявление

"16 июля 2025 года на одном из тренировочных полигонов Сухопутных войск ВСУ во время выполнения упражнений по боевой стрельбе курсант произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону инструкторов-преподавателей, в результате чего двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - отметили в ВСУ.

Сообщается, что по факту совершения уголовного правонарушения Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по п. 1 ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Подозреваемый находится под стражей.

Командование воинской части, где произошел инцидент, всячески способствует проведению следствия. Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины также привлечена к обеспечению надлежащего расследования обстоятельств происшествия.