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Расстрел военных на полигоне в Черниговской области: в ВСУ сделали официальное заявление

Четверг 17 июля 2025 13:32
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Расстрел военных на полигоне в Черниговской области: в ВСУ сделали официальное заявление Фото: в ВСУ сделали заявление об убийстве военных на полигоне в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Курсант на полигоне в Черниговской области убил двух военных. В ВСУ заявили, что командование воинской части способствует проведению следствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Оперативного командования "Север" ВСУ.

"16 июля 2025 года на одном из тренировочных полигонов Сухопутных войск ВСУ во время выполнения упражнений по боевой стрельбе курсант произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону инструкторов-преподавателей, в результате чего двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - отметили в ВСУ.

Сообщается, что по факту совершения уголовного правонарушения Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по п. 1 ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Подозреваемый находится под стражей.

Командование воинской части, где произошел инцидент, всячески способствует проведению следствия. Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины также привлечена к обеспечению надлежащего расследования обстоятельств происшествия.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что курсант на территории учебного центра из автоматического оружия застрелил двух военнослужащих, его задержали.

В полиции Черниговской области сообщили, что вчера, 16 июля, поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант совершил выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих.

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Вооруженные силы Украины Черниговская область
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