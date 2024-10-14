Расстрел военных в Курской области и планы Байдена прилететь в Берлин: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 12 октября:

Новости за 13 октября:

Расстрел пленных в Курской области

В воскресенье, 13 октября, стало известно о вероятной казни девяти украинских воинов в Курской области.

Аналитики сервиса DeepState, ссылаясь на источники первой отдельной танковой бригады, заявили, что в районе села Зеленый Путь 10 октября россияне убили украинских пленных.

По словам аналитиков, бойцы шли на позиции, полагая, что будут в относительном тылу. Воинам пришлось вступить в бой, а потом сдаться в плен, поскольку у них был ограничен боекомплект.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратились в ООН и Международный комитет Красного Креста, а глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров и Международный уголовный суд отреагировать на действия россиян.

Байден собрался с визитом в Германию

Президент США Джо Байден хочет направить свой визит в Германию на следующей неделе.

Заметим, Байден хотел приехать в Германию 10 октября и остаться на несколько дней. Однако незадолго до этого Белый дом отменил поездку.

РБК-Украина сообщало, будет ли "Рамштайн" во время визита Байдена в Германию.

Украина может помочь Франции создать центр подготовки операторов дронов

По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, Украина готова помочь Франции создать тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА.

Это будет шагом в обмене опытом в сфере дронов.

Зеленский назвал результаты визитов в четыре столицы Европы

Украинский президент Владимир Зеленский провел европейское турне и рассказал, что после него получит Украину.

"Оборонительные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине - это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин", - пояснил президент.

Подробнее о результате визитов, можно узнать в материале РБК-Украина.

Турция получила "зеленый свет" на закупку истребителей Eurofighter

Турция получила от Германии "зеленый свет" на закупке истребителей Eurofighter.

Для дальнейших переговоров в страну прибыла техническая делегация.

В сети разгорелся скандал вокруг директора Steko

С утра воскресенья в соцсетях появились видео, на которых гендиректор известной компании-производителя окон Steko в Днепре оскорбил представителя ТЦК.

На опубликованных кадрах бизнесмен сказал военнослужащему, что его дело копать.

Подробнее о дальнейшем развитии столкновения, можно узнать в материале РБК-Украина.

"Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками: ранены более 60 человек

К вечеру 13 октября "Хезболла" выпустила по Израилю 3 беспилотника. Два беспилотника были сбиты близ Хайфы, а третий попал в собрание израильтян у Биньямины.

По данным медиков, количество раненых во время нападения беспилотника в районе Биньямина превысило показатель в 60 человек.