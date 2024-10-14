Расстрел военных в Курской области и планы Байдена прилететь в Берлин: новости за выходные

Российские оккупанты казнили группу украинских пленных в Курской области. А президент США Джо Байден решил посетить Германию.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Новости за 12 октября:
В ISW объяснили причины и задачи контратак армии РФ в Курской области;
Партизаны разведали Институт ядерной энергетики РФ в Крыму.
Новости за 13 октября:
Россияне активно используют Starlink в войне против Украины;
Россиянин устроил диверсию на фронте, уничтожив важную технику кафиров.
В воскресенье, 13 октября, стало известно о вероятной казни девяти украинских воинов в Курской области.
Аналитики сервиса DeepState, ссылаясь на источники первой отдельной танковой бригады, заявили, что в районе села Зеленый Путь 10 октября россияне убили украинских пленных.
По словам аналитиков, бойцы шли на позиции, полагая, что будут в относительном тылу. Воинам пришлось вступить в бой, а потом сдаться в плен, поскольку у них был ограничен боекомплект.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратились в ООН и Международный комитет Красного Креста, а глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров и Международный уголовный суд отреагировать на действия россиян.
Президент США Джо Байден хочет направить свой визит в Германию на следующей неделе.
Заметим, Байден хотел приехать в Германию 10 октября и остаться на несколько дней. Однако незадолго до этого Белый дом отменил поездку.
РБК-Украина сообщало, будет ли "Рамштайн" во время визита Байдена в Германию.
По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, Украина готова помочь Франции создать тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА.
Это будет шагом в обмене опытом в сфере дронов.
Украинский президент Владимир Зеленский провел европейское турне и рассказал, что после него получит Украину.
"Оборонительные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине - это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин", - пояснил президент.
Подробнее о результате визитов, можно узнать в материале РБК-Украина.
Турция получила от Германии "зеленый свет" на закупке истребителей Eurofighter.
Для дальнейших переговоров в страну прибыла техническая делегация.
С утра воскресенья в соцсетях появились видео, на которых гендиректор известной компании-производителя окон Steko в Днепре оскорбил представителя ТЦК.
На опубликованных кадрах бизнесмен сказал военнослужащему, что его дело копать.
Подробнее о дальнейшем развитии столкновения, можно узнать в материале РБК-Украина.
К вечеру 13 октября "Хезболла" выпустила по Израилю 3 беспилотника. Два беспилотника были сбиты близ Хайфы, а третий попал в собрание израильтян у Биньямины.
По данным медиков, количество раненых во время нападения беспилотника в районе Биньямина превысило показатель в 60 человек.
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