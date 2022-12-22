Расстрел за отказ "голосовать": в Херсоне задержали коллаборантку из "Партии регионов"

По информации правоохранителей, злоумышленницей оказалась жительница Херсона, входившая в состав местного отделения "Партии регионов".

Фото: в Херсоне задержали коллаборантку из "Партии регионов" (ssu.gov.ua)

"После захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и предложила свою помощь в войне против Украины. За это получила российский паспорт и "назначение" в ряды оккупационной администрации РФ. Там она возглавила созданную агрессором "участковую избирательную комиссию", - говорится в сообщении.

Так, коллаборантка выполняла задачи Москвы по организации и проведению псевдореферендума во временно захваченной части юга Украины.

"Для этого она развернула широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита на территории одного из районов города. Злоумышленница лично призвала людей прийти на участки и проголосовать в пользу страны-агрессора", - рассказали в СБУ.

Кроме этого, предательница лично обходила дома и требовала от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях".

"В случае отказа сразу "обращалась" к вооруженным рашистам. В таких случаях оккупанты врывались в дома граждан и угрожали расстрелом", - отмечают в СБУ.

Но, после освобождения Херсона, коллаборантка пыталась быть "незаметной", чтобы избежать правосудия. Однако силовики разоблачили ее и задержали.

В злоумышленнице обнаружили российский паспорт и партийный билет пророссийской партии.

СБУ сообщила фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст.111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) УКУ.

А суд уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно СБУ в Херсонской области разоблачила предателя, который помогал оккупантам налаживать подачу воды в военные базы РФ в Крыму.

Добавим, также правоохранители в Херсонской области разоблачили коллаборанта, способствовавшего оккупации региона.

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