Расстрел украинского военного и назначения нового директора НАБУ: новости за 6 марта

Война России против Украины: последние новости

Зеленский пообещал найти убийц украинского военного, которого расстреляли оккупанты

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина найдет убийц украинского военного, расстрелянного российскими трусливыми оккупантами.

«Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава! "И мы найдем убийц", - заявил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что оккупанты убивают только за тот факт, что имеешь украинское гражданство.

"Оккупант убивает за сам факт, что мы украинцы. За одно только слово об Украине. За нашу мечту об Украине. За нашу жизнь - жизнь украинцев. И мы уничтожаем оккупанта повсюду - всюду, где это дает результат для Украины", - заявил он.

Кабмин избрал нового директора НАБУ: кто им стал

Кабинет министров сегодня, 6 марта, назначил нового директора Национального антикоррупционного бюро. Им стал Семен Кривонос.

"Только что на внеочередном заседании назначили руководителем бюро Семена Кривоноса. Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, в частности, состояла и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Раде предлагают увеличить штрафы и передавать авто пьяных водителей на нужды ВСУ

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об усилении ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или под влиянием лекарственных препаратов.

"Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП путем усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и как следствие достижения справедливого подхода к обеспечению автомобилями Вооруженных сил Украины", - говорится в пояснительной записке.

Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военные выступили за продолжение обороны Бахмута.

На заседании командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

"Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции наших позиций в Бахмуте", - говорится в релизе.

Достаточно насиловать правосудие. Кислица призвал не дать России председательствовать в Совбезе ООН

По графику ООН, в апреле 2023 года Россия должна на месяц взять на себя председательство в Совбезе. Украина решительно выступает против такого решения.

Он напомнил, как 24 февраля 2022 года, в ночь начала полномасштабного вторжения России в Украину, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал это "самым печальным днем в его пребывании в должности".

"Фактически это будет самым печальным в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не победит, Россия возьмет на себя председательство в Совбезе. Достаточно насиловать правосудие и отменять Устав ООН! Ответственность прямо сейчас", - написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина, - CNN

На каждого украинского военного, погибшего во время защиты Бахмута, оккупанты потеряли по меньшей мере пять человек.

Чиновник НАТО на условиях анонимности заявил, что соотношение пять к одному - это обоснованная оценка, основанная на данных разведки альянса.

Несмотря на благоприятное соотношение, он заявил, что Украина несет значительные потери во время обороны города.

Украинские чиновники неоднократно заявляли, что они наносят России большие потери, когда Москва пытается взять Бахмут.

У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса

Министерство внутренних дел разработало алгоритм работы после того, как Украина деоккупирует части Донецкой и Луганской областей и Крым, находившиеся под контролем РФ девять лет.

"Такой алгоритм работы по функциям МВД на будущих деоккупированных территориях нашего государства имеет министерство. У нас есть расчеты и личного состава, персонала наших служб. И, конечно, мы работаем в тесном взаимодействии и с Минобороны и другими министерствами", - отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Зеленский утвердил кадровые перестановки в СБУ

Президент Владимир Зеленский утвердил увольнение нескольких сотрудников Службы безопасности Украины. В частности, должность заместителя главы СБУ покинул Александр Якушев.

В РФ дефицит бюджета за два месяца почти достиг годового плана

За первые два месяца 2023 года дефицит бюджета Российской Федерации составил 2,581 трлн. рублей (около 34 млрд долларов). И почти подошел к годовому плану.

Как пишет издание, нефтегазовые доходы бюджета России за январь-февраль 2023 г. снизились на 46% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Причина - падение котировок на нефть марки Urals и экспорта газа.

В общей сложности, по данным Министерства финансов РФ, дефицит бюджета за этот период составлял 2,581 трлн рублей. В то время как на весь 2023 год этот показатель заложен на уровне 2,925 трлн рублей (38,7 млрд долларов).

Прогноз погоды на сегодня.

Сегодня, во вторник, 7 марта, в Украине местами ожидается снег с дождем и гололедица. При этом температура воздуха днем поднимется до 8 тепла, а на юге – до 14 тепла.