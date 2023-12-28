Расстрел украинских пленных под Работино: прокуратура назвала вероятных подозреваемых

По его словам, имена погибших украинских военных установили и верифицируют. Они будут обнародованы позже. В Офисе генпрокурора пока не комментируют, где сейчас находятся тела погибших защитников.

Также прокуратура установила вероятных подозреваемых, причастных к расстрелу украинских пленных.

"Мы предполагаем, что к совершению этого преступления имеет отношение 76-я десантная дивизия Российской Федерации. Но эти данные мы сейчас проверяем. Эта дивизия уже известна военными преступлениями, которые совершались в Украине, в частности в Киевской области", - сказал Белоусов.

Он отметил, что видео с казнью бойцов попало в Офис генпрокурора 16 декабря, тогда же, вероятно, и был совершен расстрел. В тот же день правоохранители начали расследование.

Белоусов добавил, что в таком поведении российских военных в Запорожской области существует системность. Ранее там было зафиксировано, что россияне используют украинских пленников как живой щит. Он предполагает, что российское командование может инструктировать своих подчиненных, поскольку точно знает об их действиях.

Что известно о расстреле украинских пленных

Недавно Офис генпрокурора сообщил об очередном террористическом акте российских захватчиков. Известно, что во время боевого столкновения с украинскими бойцами вблизи населенного пункта Работино Запорожской области оккупанты взяли в плен трех украинских защитников.

Россияне расстреляли украинских военнопленных. Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).