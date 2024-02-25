Расстрел украинских пленных россиянами. Прокуратура начала расследование

Что говорят прокуроры

Как сообщили в пресс-службе, прокуроры уже начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 24 февраля 2024 года в одном из Тelegram-каналов была опубликована видеозапись, на которой российские военные во время штурма позиций ВСУ между селами Ивановское и Хромово Донецкой области расстреливают 7 пленных украинских военнослужащих.

На записи видно, что россияне поначалу предписывают нашим защитникам выйти из окопа. Собрав защитников в одном месте и отойдя на несколько метров, они выпускают по ним автоматные очереди.

"Военные государства-агрессора умышленно добили раненых и безоружных украинских воинов, игнорируя нормы международного гуманитарного права", - сообщили в прокуратуре.

Что известно о ролике расстрела, который распространяют в сети

Ранее на данную видеозапись отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, россияне должны были взять в плен раненых украинских бойцов, оказать им помощь, а затем вернуть в рамках обмена пленными.

"У нас была возможность коммуникировать с российской стороной. Мы предварительно договорились, что раненых украинских военных официально пленят, окажут им помощь, а затем вернут через процедуру обмена. К сожалению, российская сторона в очередной раз показала, что любые договоренности могут не выполняться. ", – объяснил он.

Расстрел пленных в Авдеевке

После выхода ВСУ из Авдеевки стало известно, что российские военные расстреляли нескольких пленных украинских воинов. Это произошло на позиции "Зенита". После этого россияне опубликовали в сети видео с телами расстрелянных бойцов.

Когда об этом стало известно, омбудсмен Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с требованием расследовать обстоятельства расстрела украинских военнопленных в Авдеевке.

"Призываю весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для России не существует законов и договоренностей. Они воспринимают только силу", - заявлял он.

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