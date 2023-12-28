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Расстрел украинских пленных под Работино: стало известно из какой бригады бойцы

Фото: Десантные войска рассказали, откуда расстрелянные под Работино украинские военные (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных под Работино в Запорожской области. Они были военными 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ.

"Неустановленные лица из числа военнослужащих ВС РФ или других военных формирований государства-агрессора, действуя умышленно, в нарушение законов и обычаев войны, находясь на линии боевого столкновения в одном из районов Запорожской области, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 12.08.1949 г., а также других норм международного гуманитарного права умышленно убили людей, защищенных в условиях вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

По данным Десантно-штурмовых войск, трое расстрелянных военнослужащих являются бойцами 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. Они выбыли из строя в результате попадания в плен после получения ранений и контузий различных степеней тяжести.

"Данное уголовное правонарушение внесено в единый реестр досудебных расследований, материалы дела будут переданы в Международный уголовный суд. Рано или поздно, военные преступники из Российской Федерации будут отвечать за свои зверства перед международным уголовным трибуналом", - заявили в командовании.

Что известно о расстреле украинских пленных

Недавно Офис генпрокурора сообщил об очередном террористическом акте российских захватчиков. Известно, что во время боевого столкновения с украинскими бойцами вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области оккупанты взяли в плен трех украинских защитников.

Россияне расстреляли украинских военнопленных. Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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