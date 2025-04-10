Расстрел украинских пленных: омбудсмен требует зафиксировать преступление РФ

Россияне расстреляли четырех безоружных украинских пленных. Это грубое нарушение Женевской конвенции и международного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Омбудсмен отметил, что на видео, которое распространяется по сети, четко видно, что безоружные украинские военные выходят из разрушенного здания и сдаются в плен, но россияне их безжалостно расстреливают.
"По предварительной информации это случилось недалеко от села Пятихатки 13 марта. Эти действия российских военных нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными и нормы МГП", - подчеркнул Лубинец
Он рассказал, что, как омбудсмен Украины уже отправил письма в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций.
"Эти организации должны зафиксировать преступление. Акцентирую, что такие расстрелы - это не единичный случай, а системная политика РФ, которая поощряется на самом высоком уровне! Поэтому необходимо не просто задокументировать такие случаи, а тщательно их расследовать и привлечь преступников к ответственности", - подчеркнул он.
В то же время омбудсмен выразил благодарность иностранным журналистам, которые распространили эту информацию в медиа других государств.
The Associated Press удалось получить два видео, фиксирующие казнь четырех украинских военных в селе Пятихатки на юге Украины.
Видео были сняты отдельно украинским и российским дронами. На них видно, что военнопленные под дулами автоматов вышли из разрушенного здания, подняв руки в знак капитуляции, и легли лицом вниз на траву.
Однако после этого идут очень версии того, что произошло дальше. Подробнее о разнице в видео с обеих сторон, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что на такую жестокость со стороны РФ отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель Георгий Тихий подчеркнул, что каждая такая казнь лишь подтверждает, что Украина имеет дело со зверями.
"Эти казни не только показывают, что мы имеем дело со зверями. Они также демонстрируют, что российская армия - это сборище дегенератов", - заявил он.
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