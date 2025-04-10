Расстрел украинских пленных: омбудсмен требует зафиксировать преступление РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Омбудсмен отметил, что на видео, которое распространяется по сети, четко видно, что безоружные украинские военные выходят из разрушенного здания и сдаются в плен, но россияне их безжалостно расстреливают.

"По предварительной информации это случилось недалеко от села Пятихатки 13 марта. Эти действия российских военных нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными и нормы МГП", - подчеркнул Лубинец

Он рассказал, что, как омбудсмен Украины уже отправил письма в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций.

"Эти организации должны зафиксировать преступление. Акцентирую, что такие расстрелы - это не единичный случай, а системная политика РФ, которая поощряется на самом высоком уровне! Поэтому необходимо не просто задокументировать такие случаи, а тщательно их расследовать и привлечь преступников к ответственности", - подчеркнул он.

В то же время омбудсмен выразил благодарность иностранным журналистам, которые распространили эту информацию в медиа других государств.