Расстрел украинских пленных в Авдеевке. Лубинец раскрыл подробности

У Украины были договоренности с Россией по поводу раненых военных, которых не смогли эвакуировать из Авдеевки. Но россияне цинично нарушили эти договоренности.

Об этом рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам омбудсмена, россияне должны были взять в плен раненых украинских бойцов, оказать им помощь, а затем вернуть в рамках обмена пленными.

"У нас была возможность коммуницировать с российской стороной. Мы предварительно договорились, что раненых украинских военных официально возьмут в плен, окажут им помощь, а затем вернут через процедуру обмена. К сожалению, российская сторона в очередной раз показала, что любые договоренности могут не выполняться", - объяснил он.

Как подчеркнул Лубинец, Украина постоянно сталкивается с тем, что РФ нарушает договоренности и нормы гуманитарного права.

"Мы не знаем, что с этим делать", - добавил омбудсмен.

Расстрел пленных в Авдеевке

После выхода ВСУ из Авдеевки стало известно, что российские военные расстреляли нескольких пленных украинских воинов. Это произошло на позиции "Зенит". После этого россияне опубликовали в сети видео с телами расстрелянных бойцов.

Когда об этом стало известно, омбудсмен Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с требованием расследовать обстоятельства расстрела украинских военнопленных в Авдеевке.

"Призываю весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для России не существует законов и договоренностей. Они воспринимают только силу", - заявлял он.

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