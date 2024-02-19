Расстрел украинских пленных в Авдеевке: в ВСУ раскрыли детали нападения россиян на позицию "Зенит"

"Выход личного состава 110 Бригады из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Нескольких тяжело раненых и погибших военных.

Из-за быстрого и масштабного наступления россиян опорный пункт "Зенит" был оцеплен. Поэтому было принято решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с враждебной стороной. Было оговорено, что украинским военным окажут помощь в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, защищающими военнопленных.

При этом россияне сообщили координаторам этого процесса, что согласны провести эвакуацию украинских раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем – обменять. Поэтому украинские военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни.

"Случившееся в дальнейшем мы узнали из вражеских ресурсов. На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. По нашим данным враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О информации пока не подтверждена, скорее всего, он был из приданого подразделения", - заявили в бригаде.

Там заявили также, что ВС РФ – это террористы и военные преступники, расстрелявшие безоружных раненых. Соответствующие органы проведут расследование и установят правду по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Ситуация в Авдеевке

По данным прокуратуры, 18 февраля в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Защитники были тяжело ранены и ждали эвакуации.

Ситуация в Веселом

Кроме предыдущего, также была обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще 2 воинов вблизи села Веселое Бахмутского района.

На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляют в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другое.

"Не желая покидать пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия", - подчеркнули в прокуратуре.

Расстрел пленных

Напомним, ранее стало известно, что российские военные расстреляли 6 пленных украинских воинов в процессе выхода из позиции "Зенит" в Авдеевке. При этом бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что Силы обороны отходят с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки.

По его словам, решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

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