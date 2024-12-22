Расстрел россиянами украинских пленных: в 110 бригаде рассказали детали преступления РФ

Сегодня 110 ОМБр опубликовала видео, на котором россияне расстреляли четырех украинских военных, которые сдались в плен. Преступление было совершено на Времовском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Донбас ".

Информацию о том, что враг казнил бойцов 110 отдельной механизированной бригады, изданию подтвердил и пресс-офицер 111 ОМБр имени Марка Безручко Иван Секач. По его словам, российские захватчики расстреляли четырех бойцов бригады в районе Времовского выступа.

"На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. Из их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", - рассказал военный.

Иван Секач добавил, что о расстреле в бригаде узнали из перехваченных российских разговоров. Кроме того, удалось найти видео с дрона, который зафиксировал момент военного преступления РФ.

Как сообщил пресс-офицер 110 бригады, командиры российской армии отдают приказ на расстрел украинских пленных, чтобы не сбавлять темпы наступления.

"Все официально поданы как без вести пропавшие, потому что доступа к телу пока нет", - резюмировал Секач.