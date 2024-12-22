ua en ru
Вс, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Расстрел россиянами украинских пленных: в 110 бригаде рассказали детали преступления РФ

Воскресенье 22 декабря 2024 17:37
UA EN RU
Расстрел россиянами украинских пленных: в 110 бригаде рассказали детали преступления РФ Фото: командиры РФ дают приказ о расстреле, чтоб не сбавлять темпы наступлений (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня 110 ОМБр опубликовала видео, на котором россияне расстреляли четырех украинских военных, которые сдались в плен. Преступление было совершено на Времовском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Донбас".

Информацию о том, что враг казнил бойцов 110 отдельной механизированной бригады, изданию подтвердил и пресс-офицер 111 ОМБр имени Марка Безручко Иван Секач. По его словам, российские захватчики расстреляли четырех бойцов бригады в районе Времовского выступа.

"На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. Из их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", - рассказал военный.

Иван Секач добавил, что о расстреле в бригаде узнали из перехваченных российских разговоров. Кроме того, удалось найти видео с дрона, который зафиксировал момент военного преступления РФ.

Как сообщил пресс-офицер 110 бригады, командиры российской армии отдают приказ на расстрел украинских пленных, чтобы не сбавлять темпы наступления.

"Все официально поданы как без вести пропавшие, потому что доступа к телу пока нет", - резюмировал Секач.

Напомним, что на очередное российское преступление отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что сообщит об этом факте ООН и МККК.

"Российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!" - призвал он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
DAILY
"Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии