Расстрел пленного не единственный. У Украины есть свидетельства о других казнях безоружных военных

"Расстрел российскими военными украинского пленного Александра Мациевского после фразы "Слава Украине", к сожалению, не редкий случай на этой ужасной захватнической войне", - написал он.

Так, у Украины имеет данные о других казнях россиянами безоружных украинских военнопленных. Об этом стало известно из источников омбудсмена в силовых структурах, а затем опубликовано в медиа.

По словам Лубинца, оккупанты расстреливают открыто и цинично - при согласии командиров и с уверенностью, что смогут избежать наказания.

"В очередной раз убеждаемся, что для России не существует Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права. Оккупанты систематически совершают военные преступления, нарушая законы и обычаи войны", - написал он.

При этом омбудсмен добавил, что Украина информирует международное сообщество о каждом таком преступлении, поскольку привлечение РФ к ответственности - не только цель, но и долг всего цивилизованного мира.

Напомним, 6 марта сеть всколыхнуло видео, на котором россияне расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

СБУ установила личность украинского военного, которого расстреляли россияне. Им оказался Александр Мациевский. Позже Зеленский присвоил его звание "Героя Украины".

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