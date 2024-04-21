Расстрел полиции. Появилось видео задержания нападавших

Нацполиция показала видео задержания мужчин, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области. В результате нападения один полицейский погиб, а еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
"В результате сложной и успешной полицейской операции нападавшие были задержаны. Они прятались в заброшенном здании на территории Одесской области и намеревались уехать за границу Украины", - рассказали в Нацполиции.
Полицейские также разыскали автомобиль нападавших. В автомобиле нашли и изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства.
"Задержанные называют мотивом нападения на полицейских то, что они перевозили боевые гранаты. Однако, так ли это, устанавливает следствие", - добавили в Нацполиции.
В субботу, 20 апреля, двое военнослужащих - отец и сын - напали на патруль полиции, остановивший их автомобиль для проверки в комендантский час. После того, как один из правоохранителей попросил открыть ящик в багажнике автомобиля, один из мужчин напал на него и стал избивать. Также произошла стрельба, в результате которой другой полицейский погиб, а один из нападавших получил ранения.
После совершенного нападавшие скрылись на автомобиле. Автомобиль правоохранители разыскали еще вчера. А нападавших задержали сегодня в Одесской области.
Детальнее о нападении на полицейских в Винницкой области, - читайте в материале РБК-Украина.
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