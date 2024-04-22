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Расстрел полиции. Военным сообщено о подозрении в дезертирстве

Фото: военным, открывшим огонь по полицейским в Винницкой области, сообщили о подозрении в дезертирстве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Военнослужащим, подозреваемым в нападении на полицейских в Винницкой области, объявили о подозрении в дезертирстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Как пишет пресс-служба, ГБР сообщило фигурантам о подозрении в дезертирстве.

В частности проверяется информация о похищении задержанными взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части.

Нападение на полицейских в Винницкой области

Согласно данным следствия, 19 апреля, военнослужащие: отец и сын - самовольно покинули воинскую часть в Одесской области и похитили табельный пистолет, который был закреплен за одним из них.

Около 2 часов ночи, 20 апреля, фигуранты открыли огонь по правоохранителям в Винницкой области и скрылись с места событий. Уже на следующий день, 21 апреля, они были задержаны в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Национальная полиция Украины проводит расследование по ст. 348 - убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа. ГБР, со своей стороны, сообщило о подозрении в дезертирстве с оружием, совершенное в условиях военного положения - ч. 4 ст. 408 УК Украины.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения им в виде содержания под стражей", - добавляет ГБР.

Все подробности нападения на полицейских в Винницкой области, - читайте в материале РБК-Украина.

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