Расстрел полиции. Военным сообщено о подозрении в дезертирстве
Военнослужащим, подозреваемым в нападении на полицейских в Винницкой области, объявили о подозрении в дезертирстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).
Как пишет пресс-служба, ГБР сообщило фигурантам о подозрении в дезертирстве.
В частности проверяется информация о похищении задержанными взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части.
Нападение на полицейских в Винницкой области
Согласно данным следствия, 19 апреля, военнослужащие: отец и сын - самовольно покинули воинскую часть в Одесской области и похитили табельный пистолет, который был закреплен за одним из них.
Около 2 часов ночи, 20 апреля, фигуранты открыли огонь по правоохранителям в Винницкой области и скрылись с места событий. Уже на следующий день, 21 апреля, они были задержаны в селе Липецкое Подольского района Одесской области.
Национальная полиция Украины проводит расследование по ст. 348 - убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа. ГБР, со своей стороны, сообщило о подозрении в дезертирстве с оружием, совершенное в условиях военного положения - ч. 4 ст. 408 УК Украины.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения им в виде содержания под стражей", - добавляет ГБР.
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