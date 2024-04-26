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Расстрел полицейских в Винницкой области: подозреваемых укрывали двое военных

Фото: разоблачены военные, которые укрывали подозреваемых в расстреле полицейских в Винницкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Разоблачены военнослужащие, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Один из военнослужащих, которые помогали подозреваемым скрываться - задержан. 

Как объясняет ГБР, 20 апреля, после событий в Винницкой области, нападавшие решили сбежать за границу и обратились за помощью к знакомым военнослужащим. Один из них также самовольно покинул воинскую часть в Одесской области. 

"Несмотря на то, что общественности уже было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство правоохранителя, фигуранты откликнулись и решили помочь. В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой - поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападающим", - отмечает ГБР. 

Уже, как и упоминалось выше, 24 апреля, один из военнослужащих, способствовавший побегу подозреваемых, а также самовольно покинувший воинскую часть - задержан.

Что угрожает военнослужащим

Военнослужащим сообщено о подозрении по ч.1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины (УКУ) за сокрытие тяжкого преступления. В частности, другому также сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 407 УКУ из-за самовольного ухода из воинской части.

Нападение на полицейских в Винницкой области

19 апреля военнослужащие: отец и сын - покинули самовольно воинскую часть и украли табельный пистолет. На следующий день они открыли огонь по правоохранителям в Винницкой области, после чего скрылись с места событий. Их задержали уже на следующий день, 21 апреля.

Обеим военным суд позже избрал меру пресечения в виде ареста.

Как рассказывал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк, правоохранители обнаружили в одном из водоемов около 100 гранат и 25 тысяч патронов к стрелковому оружию, которые задержанные выбросили после нападения на полицейских. 

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