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Расстрел полицейских в Винницкой области У военных было 100 гранат и 25 тысяч патронов

Фото: у военных, открывших огонь по полицейским, были при себе гранаты и патроны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители обнаружили в водоеме около 100 гранат и 25 тысяч патронов к стрелковому оружию, которые военные выбросили после нападения на полицейских в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексея Рыхлюка в эфире "Киев24".

"В водоеме, в котором злоумышленники оставили боеприпасы, было найдено около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5.45. Это предварительные данные, сейчас следователи еще проводят осмотр места событий и описывают все остальное имущество", - рассказал Рыхлюк. 

По его словам, задержанные рассказали, что эти боеприпасы они перевозили в свой дом в Винницкой области. 

Нападение на полицейских в Винницкой области

19 апреля военнослужащие: отец и сын - самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. В частности они похитили табельный пистолет, который был закреплен за одним из них. 

20 апреля военные открыли огонь по правоохранителям в Винницкой области и скрылись с места событий. Их задержали уже на следующий день, 21 апреля. 

Обоим военным суд позже избрал меру пресечения в виде ареста. 

Все подробности нападения на полицейских в Винницкой области, - читайте в материале РБК-Украина.

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Винницкая область