Расстрел полицейских в Винницкой области: одному из подозреваемых избрали меру пресечения

Нападение на полицейских

Напомним, 20 апреля стало известно, что неизвестные ночью напали на полицейских, которые хотели проверить их автомобиль. Злоумышленники скрылись с места преступления. В результате стрельбы один полицейский погиб, а второй получил ранения.

Для задержания преступников была объявлена специальная полицейская операция. Правоохранителям удалось поймать злоумышленников на следующий день, 21 апреля, в Одесской области. Ими оказались двое военных - отец и его сын.

Как обещал ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сегодня, 22 апреля, планировалось избрать меру пресечения двум подозреваемым.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

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