Расстрел полиции. В Винницкой области обнаружили автомобиль нападавших, там были боеприпасы

Расстрел полицейских в Винницкой области

В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин напали на полицейских, застрелив одного из них. После этого нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле. В результате нападения погиб 20-летний патрульный Максим Зарецкий.

Установлено, что нападавшие являются военнослужащими одной из воинских частей Сухопутных войск.

Детальнее о нападении на полицейских и о том, что известно о нападавших, - читайте в материале РБК-Украина.

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