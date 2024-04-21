RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Расстрел полицейских. Полиция задержала подозреваемых, им грозит пожизненное

Фото: полиция задержала подозреваемых в расстреле полицейских (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция задержала подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, которое произошло вчера, 20 апреля. Подозреваемым грозит пожизненное наказание за совершенное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Ивана Выговского.

"Благодаря слаженной работе оперативных служб было установлено местонахождение фигурантов - они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД", - заявил глава Нацполиции на странице в Facebook.

По его словам, задержанные - военнослужащие. Это отец и сын 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Теперь им грозит пожизненное наказание.

"Полицейский, который погиб при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первыми, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников", - сообщил Выговский.

Нападение на полицейских в Винницкой области

В ночь на 20 апреля в Винницкой области двое мужчин напали на полицейских после того, как они остановили их автомобиль для проверки. Одного из правоохранителей застрелили, другой получил ранения. После совершенного злоумышленники скрылись.

Известно, что нападавшими могут быть военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск. Вчера правоохранители разыскали автомобиль подозреваемых, в нем обнаружили боеприпасы.

Детальнее о нападении на полицейских и о том, что известно о нападавших, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область