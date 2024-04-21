Расстрел полицейских. Полиция задержала подозреваемых, им грозит пожизненное

"Благодаря слаженной работе оперативных служб было установлено местонахождение фигурантов - они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД", - заявил глава Нацполиции на странице в Facebook.

По его словам, задержанные - военнослужащие. Это отец и сын 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Теперь им грозит пожизненное наказание.

"Полицейский, который погиб при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первыми, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников", - сообщил Выговский.