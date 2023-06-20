Расстрел под Балаклеей: правоохранители обнаружили тело мужчины, которого убили россияне

Правоохранители провели эксгумацию тела мужчины, которого россияне расстреляли в прошлом году под Балаклеей в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"26 февраля прошлого года на дороге между селом Яковенково и городом Балаклея российские военные расстреляли из стрелкового оружия машину с мирным жителем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 54-летний житель Балаклеи ехал на собственном автомобиле, в то время, когда оккупанты сидели в лесопосадке. Российские военные открыли огонь по гражданскому транспорту, понимая, что за рулем гражданское лицо.
Пуля попала мужчине в голову: он погиб на месте. Впоследствии тело мужчины нашел его сын, который похоронил отца на местном кладбище в Балаклее.
"20 июня 2023 года прокурор и следователь эксгумировали тело. Осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - добавили в прокуратуре.
Город был оккупирован россиянами в самом начале вторжения, однако уже осенью прошлого года ВСУ освободили Балаклею.
За это время правоохранители задержали несколько человек, которые перешли на сторону россиян и начали с ними сотрудничать. Также в области продолжается процесс эксгумации тел людей, которых во время оккупации убили россияне.
Напомним, что в четверг, 11 мая, правоохранители под Купянском обнаружили тело женщины, которая в прошлом году осенью погибла от обстрелов россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.