Расстрелы на Майдане: прокурор сообщил, когда ожидать приговора для "беркутовцев"

"По делу о наиболее кровавых преступлениях Майдана на улице Институтской 20 февраля слушание подошло к концу", - заявил прокурор.

По его словам, сторона обвинения просила суд определить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"Сейчас суд присяжных находится в совещательной комнате, мы рассчитываем, что в этом году должен быть приговор", - добавил Донской.

Речь идет о пяти "беркутовцах" киевской спецроты, обвиняемых в убийствах и других преступлениях, повлекших гибель 48 участников Евромайдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.