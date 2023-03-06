Расстрел эвакуационной колонны в Ирпене: оккупантам объявили о подозрении

По данным следствия, всего 5-6 марта 2022 года на улицах Олега Кошевого и Независимости в Ирпене российские военные расстреляли 10 транспортных средств: погибли 9 пытавшихся эвакуироваться гражданских людей, 12 - получили ранения.

Следователи полиции установили трех военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые причастны к расстрелу эвакуационной колонны. Это командир разведывательной роты 173-го отдельного разведывательного батальона и два военных 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством. Полиция собрала показания уцелевших и реконструировала ужасающие события годичной давности.

Известно, что 6 марта 2022 в 07:30 решили эвакуироваться из города жители ЖК "Версаль Парк". Они собрали имеющиеся у них гражданские автомобили - 12 машин и начали собирать желающих для выезда из города, ведь не у всех были автомобили.

Люди наклеили на свои авто письма с надписями "Дети" и "Эвакуация", чтобы отметить, что это гражданские транспортные средства.

Старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления НПУ Иван Дулкай сообщил, что первым в колонне двигался автомобиль "Ауди А5", в котором находился водитель и семья с полуторагодовалым ребенком.

"В автомобиль прилетела граната, от чего правая передняя часть взорвалась. Водитель погиб на месте. А пассажир еще долгое время лежал на земле и умирал от полученных ранений. Женщине с ребенком удалось выжить и не получить серьезных травм", - отметил полицейский.

После подрыва первого автомобиля остальные четыре, следовавшие за ними, попытались проехать вперед. Но под шквальным огнем водители наезжали на препятствия, останавливались и попадали в ловушку.

"Оккупанты видели и понимали, что это гражданские лица, которые не представляют никакой угрозы, но все равно продолжали их расстреливать. После расстрела транспортных средств российские военные вывели из автомобилей всех, кто мог самостоятельно идти, и отвели в захваченный дом, где содержали несколько часов ", - отметил следователь.

Он добавил, что через некоторое время оккупанты решили отпустить оставшихся в живых людей, но при этом они не позволили забрать тяжелораненых и тела погибших.

Указано, что следователи идентифицировали еще 20 военнослужащих 137 гвардейского парашютно-десантного полка и 173 отдельного гвардейского разведывательного батальона 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

После сбора полной доказательной базы их причастности к совершению военных преступлений по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора оккупантам объявят о подозрении.

За убийства, изнасилование, пытки и мародерство им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.