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Расстрел автоколонны под Купянском: стало известно о новой жертве и спасении двух детей

Фото: прокуроры обнаружили еще одну жертву расстрела автоколонны под Купянском (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Под Купянском Харьковской области обнаружили еще одного погибшего при расстреле оккупантов колонны автомобилей в конце сентября. 19-летний юноша стал 26 жертвой массового убийства россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

После расстрела автомобильной колонны он, раненный прошел около 1,5 км и умер в посадке.

"17 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ с учетом свидетельских показаний по пути возможного ухода раненых обнаружили 26 жертву расстрела российскими военными колонны автомобилей - 19-летнего юноши", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время расстрела удалось спасти двух детей - мальчика в возрасте 1,1 года и девочку, которой 5,5 лет.

"Их родители погибли. Детей спасли неравнодушные прохожие", - добавили в ведомстве, отметив, что дети находятся в безопасности и уже переданы родным.

Напомним, 12 октября, стало известно об обнаружении 25-й жертвы этого расстрела - 75-летней женщины. По предварительной информации, после расстрела колонны она проползла около 200 метров в направлении Купянска-Узлового и скончалась в посадке.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела погибли 24 человека, среди которых беременная женщина и 13 детей.

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Купянск