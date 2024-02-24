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Рассыпанная соя из украинских поездов: полиция Польши расследует инцидент

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Полиция Польши проверяет сообщение о россыпи сои из поезда, который въехал из Украины и стоял на железнодорожной полосе в Дорогуске. По предварительным данным, речь идет о 5 тоннах сои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Пока известно, что польские правоохранители собирают доказательства, проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.

Мы сообщали, что на этот инцидент уже отреагировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Ранее президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Также Туск заявил, что Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в список объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

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