Разруха и усеянная земля убитыми оккупантами: бойцы показали видео из Бахмута

"Истерзанный город, разруха, тяжелые бои, земля усеяна телами врага, часы за дни. Это настоящее города Бахмут. 93 бригада Холодный Яр остается в городе и уничтожает врага", - говорится в описании под видео.

Напомним, вчера спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские военные стабилизировали ситуацию в районе Бахмута, но бои продолжаются.

Ранее сообщалось, что наступление российских войск на Бахмутском направлении несколько замедлилось, но бои продолжаются.

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