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Разруха и усеянная земля убитыми оккупантами: бойцы показали видео из Бахмута

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Бахмут, Понедельник 27 марта 2023 08:22
Разруха и усеянная земля убитыми оккупантами: бойцы показали видео из Бахмута Фото: украинские бойцы показали новое видео из разрушенного Бахмута (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники показали новые кадры того, как выглядит разрушенный оккупантами город Бахмут Донецкой области. Видео было обнародовано в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 93-й ОМБр Холодный Яр.

"Истерзанный город, разруха, тяжелые бои, земля усеяна телами врага, часы за дни. Это настоящее города Бахмут. 93 бригада Холодный Яр остается в городе и уничтожает врага", - говорится в описании под видео.

Напомним, вчера спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские военные стабилизировали ситуацию в районе Бахмута, но бои продолжаются.

Ранее сообщалось, что наступление российских войск на Бахмутском направлении несколько замедлилось, но бои продолжаются.

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