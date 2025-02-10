Распылил баллончик и угрожал. В Чернигове задержали мужчину, который напал на военного

В Чернигове мужчина распылил в лицо военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) перцовый баллончик. Полиция задержала его дома, куда он сбежал после совершенного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Сообщение о нападении на военного поступило еще 6 февраля. Во время оповещения граждан работниками ТЦК и СП мужчина отказался предоставить документы для проверки и вел себя агрессивно. Сначала он замахнулся на одного из военных телескопической дубинкой, а после этого распылил ему в лицо перцовый баллончик и убежал.

Фото: в Чернигове задержали мужчину, который напал на военного (npu.gov.ua)

Злоумышленником оказался 43-летний горожанин. После содеянного он закрылся в своей квартире.

"При силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения в квартире мужчины полицейские провели неотложный обыск с привлечением кинолога", - пишет Национальная полиция.

Во время обысков были изъяты:

телескопическая дубинка;

почти 1 кг конопли;

около 200 патронов различного калибра.

Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Что грозит

Задержанному сообщили о подозрении по ряду статей, которые грозят лишением свободы сроком до семи лет.