Разговор Шольца с Путиным и стрельба с работником ТЦК под Киевом: новости за 15 ноября

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Тем временем в Киевской области произошла стрельба с участием представителя ТЦК.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 15 ноября, - в материале РБК-Украина .

Шольц провел переговоры с Путиным

В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это были первые такие переговоры через два года. Звонок длился около часа.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина Германии, глава немецкого правительства осудил агрессивную войну России против Украины и призвал главу Кремля положить ей конец и вывести войска.

При этом добавили, что Шольц заранее поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сделает это после переговоров с Путиным.

Под Киевом произошла стрельба с работником ТЦК

Вчера, 15 ноября, сетью начала распространяться информация о стрельбе, которая произошла в Киевской области с участием представителя ТЦК. Местные Telegram-каналы обнародовали видео, на котором можно было увидеть, как мужчина в форме пытается догнать другого человека, производя при этом несколько выстрелов.

В комментарии РБК-Украина Национальная полиция рассказала, что выстрелы совершил представитель добровольческого формирования территориального общества. К месту событий была направлена следственно-оперативная группа.

После этого Минобороны написало, что к инциденту причастен сотрудник ТЦК.

На этом фоне полиция уже открыла уголовное дело. Мужчине, который сделал несколько выстрелов, грозит тюремный срок.

Нардепу Шевченко избрали меру пресечения

Народного депутата Евгения Шевченко арестовали на 60 суток. Такую меру пресечения избрал суд в пятницу, 15 ноября.

Согласно решению суда, Шевченко проведет в СИЗО не менее 11 января.

В четверг нардепа Шевченко объявили о подозрении в государственной измене. Ему грозит наказание в размере до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кабмин изменил условия для бронирования от мобилизации

Кабинет Министров изменил условия, при которых предприятия могут бронировать работников от мобилизации. Кроме того, с 1 декабря все бронирования будут осуществляться через "Действие".

Подробнее об изменениях - по ссылке.

Китай впервые отправил оружие РФ для войны против Украины. ЕС готовит санкции

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что страна впервые отправила России оружие для использования против Украины. У ЕС есть "убедительные" доказательства относительно поставок.

МСЭК заменят новой системой установления и подтверждения инвалидности

Кабинет министров принял постановление "О некоторых вопросах введения оценки повседневного функционирования личности". Она определяет новый порядок проведения оценки и заменяет процесс медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Постановление закладывает изменения в системе уже с 1 января 2025 года.

Изменения предусматривают:

введение новой концепции оценки;

упрощение для пациента процесса установления или подтверждения статуса инвалидности;

доступность и профессиональность оценки;

цифровизацию процесса и антикоррупционные меры;

формирование Центра оценки для обжалования решений.

В оккупированной Абхазии вспыхнули протесты из-за "соглашения" с Россией

В оккупированной грузинской Абхазии вспыхнули протесты в пятницу, 15 ноября. Митингующие вышли на улицы, выступая против "инвестиционного соглашения" с Россией.

Сотни жителей Абхазии пришли в здание "парламента" в городе Сухуми. Сегодня депутаты собирались рассмотреть проект "инвестиционного соглашения" с Россией.

В конце октября в Москве представители РФ и Абхазии подписали так называемое "соглашение", согласно которому российский бизнес получает беспрецедентные льготы, возможность реализовывать свои проекты на территории Абхазии.

Так называемый "парламент" решил отложить рассмотрение проекта. Однако участники акции не собирались расходиться. Протестующие требовали, чтобы парламент проголосовал против его ратификации. Митингующие снесли часть ограды и зашли на территорию, прилегающую к зданию "парламента" в Сухуме.