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Размер действующих прайс-кепов грозит безопасности электроснабжения в Украине следующей зимой, - Энергосообщество

Фото: размер действующих прайс-кепов грозит безопасности электроснабжения в Украине следующей зимой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Секретариат Энергетического Сообщества проанализировал решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о пересмотре ценовых ограничений на энергорынке и пришел к выводу, что действующий размер прайс-кепов создает угрозу безопасности электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Секретариата Энергетического Сообщества.

В нем отмечается, что из-за продолжения практики регулирования ценовых ограничений на уровне значительно ниже, чем на соседних рынках, ожидается негативное влияние на привлечение необходимых инвестиций и обеспечение достаточности ресурсов на украинском рынке.

"Вдобавок, действующий уровень ценовых ограничений создает угрозу безопасности электроснабжения в следующем осенне-зимнем периоде", - подчеркнули в Энергосообществе.

В то же время Энергосообщество рекомендует НКРЭКУ вести дальнейшую либерализацию энергорынка, чтобы он предусматривал свободное ценообразование.

Напомним, в конце июня НКРЭКУ установила новые прайс-кепы электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал регулятора либерализовать рынок электроэнергии и полностью отказаться от прайс-кепов.

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Электроэнергия