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Разрисовал и запустил салют: в Молдове россиянин поиздевался над посольством России

Фото: в Молдове россиянин поиздевался над посольством России (t.me/stop_russian_agression)
Автор: Сергей Пышкин

В Молдове россиянин разукрасил посольство России в Кишиневе. После этого запустил салют возле здания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ziarul de Gardă.

"40-летний мужчина из России совершил несколько хулиганских действий у российского посольства. Он разрисовал ворота посольства граффити, запустил фейерверк у здания и повесил кусок сине-белой ткани на металлический лом", - заявил пресс-офицер департамента полиции Кишинева Нина Дубовка.

Во время задержания россиянин сопротивлялся, однако позже на него все же одели наручники. В настоящее время он арестован на 72 часа и находится под следствием по уголовному делу "за хулиганство".

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