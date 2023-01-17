RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Расскажет о войне в Украине, COVID и Brexit. Джонсон выпустит свои мемуары

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал соглашение о написании мемуаров. Работу над новой книгой будет вести издательство HarperCollins.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что в книге будут затронуты события, которые припали на премьерство Джонсона: полномасштабное вторжение РФ в Украину, эпидемия COVID-19 и Brexit.

По словам издателей, книга, у которой пока нет названия, станет мемуарами премьер-министра, не похожими ни на какие другие. Дата публикации книги пока не анонсирована, но известно, что она будет опубликована в Британии издательством Harper Collins. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

"Я с нетерпением жду возможности поработать с Борисом Джонсоном, поскольку он пишет свою книгу о пребывании в должности премьера во время одних из самых важных событий, которые произошли в Соединенном Королевстве за последнее время", - заявила Арабелла Пайк, директор издательства William Collins.

Отметим, что Джонсон также является автором нескольких книг. Самая известная из них - "Фактор Черчилля" о премьер-министре Уинстоне Черчилле. В 2015 году он подписал контракт создание книги об Уильяме Шекспире, но вскоре она была отложена на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует поездку в Украину, чтобы поддержать президента Владимира Зеленского.

Также напомним, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон выразил уверенность в победе Украины в войне в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияБорис Джонсон