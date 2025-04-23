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Разозлился на шумных соседей: в Киеве мужчина бросил гранату из окна

Фото: в Подольском районе Киева мужчина бросил гранату из окна (facebook.com kyivpatrol)
Автор: Карина Левицкая

В Подольском районе Киева произошел взрыв автомобиля. Мужчина бросил гранату из окна своей квартиры из-за шума от соседей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

Полицейские установили, что из окна квартиры многоэтажки житель дома сбросил гранату, которая взорвалась на крыше автомобиля.

"В результате происшествия никто не пострадал", - пояснили правоохранители.

 

По данным расследования, на месте обнаружены остатки боеприпаса, его местонахождение устанавливается.

"41-летний нарушитель объяснил, что сделал это из-за шума от соседей", - сообщили в полиции.

Известно, что злоумышленник задержан. По данному факту следователями Подольского управления полиции начато уголовное производство за хулиганство.

"Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", - пояснили в полиции.

Взрывы в Киеве

Напомним, что ранее сегодня, 23 апреля, стало известно, что в Подольском районе Киева взорвался автомобиль. О взрыве стало известно около 18:00.

Заметим, что это не первый взрыв в Киеве за этот месяц. В частности, в начале апреля в Киеве было зафиксировано два взрыва за один день. Первая чрезвычайная ситуация произошла на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева.

Там в результате взрыва погибли два человека. Подробнее о чрезвычайной ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

Второй взрыв произошел в Днепровском районе Киева. Мужчина получил травмы, когда неопознанный предмет сдетонировал в его руках. Из-за полученных от взрыва травм мужчина погиб.

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