Разозлился на шумных соседей: в Киеве мужчина бросил гранату из окна

Взрывы в Киеве

Напомним, что ранее сегодня, 23 апреля, стало известно, что в Подольском районе Киева взорвался автомобиль. О взрыве стало известно около 18:00.

Заметим, что это не первый взрыв в Киеве за этот месяц. В частности, в начале апреля в Киеве было зафиксировано два взрыва за один день. Первая чрезвычайная ситуация произошла на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева.

Там в результате взрыва погибли два человека. Подробнее о чрезвычайной ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

Второй взрыв произошел в Днепровском районе Киева. Мужчина получил травмы, когда неопознанный предмет сдетонировал в его руках. Из-за полученных от взрыва травм мужчина погиб.

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