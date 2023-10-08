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Разорвало на куски. ВСУ уничтожили российский Т-90М (видео)

Фото: ВСУ ликвидировали российский танк (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия по всей линии фронта. В результате удачного выполнения боевого задания на днях был ликвидирован российский танк Т-90М.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили танк российских оккупантов.

 

 

"Русский "безальтернативный" Т-90М. Упс", - подписали Минобороны видео в своем Twitter-аккаунте.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные в начале лета этого года начали контрнаступление. За это время им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов как в Запорожской, так и в Донецкой области.

В отдельных направлениях на востоке и юге бойцы ВСУ сумели пробить первую линию обороны врага.

На днях стало известно, что наши военные продвинулись у села Работино Запорожской области.

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