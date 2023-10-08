Разорвало на куски. ВСУ уничтожили российский Т-90М (видео)
Украинские военные продолжают контрнаступательные действия по всей линии фронта. В результате удачного выполнения боевого задания на днях был ликвидирован российский танк Т-90М.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
Военные Вооруженных сил Украины уничтожили танк российских оккупантов.
«no-analogue» T-90M. Oops. pic.twitter.com/BoEhklE93J — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2023
"Русский "безальтернативный" Т-90М. Упс", - подписали Минобороны видео в своем Twitter-аккаунте.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, украинские военные в начале лета этого года начали контрнаступление. За это время им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов как в Запорожской, так и в Донецкой области.
В отдельных направлениях на востоке и юге бойцы ВСУ сумели пробить первую линию обороны врага.
На днях стало известно, что наши военные продвинулись у села Работино Запорожской области.
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