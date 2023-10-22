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"Разогнали толпу". Пограничники показали, как гранатометом ликвидировали пехоту РФ под Бахмутом

Фото: пограничники показали, как гранатометом ликвидировали пехоту РФ (t.me bpz_ru)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники показали, как посредством гранатомета ликвидировали пехоту Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что за последние несколько недель украинским Силам обороны удалось уволить Андреевку и Клищиевку.

"Считается, что эти населенные пункты имеют стратегическое значение в боях за Бахмут. Среди подразделений, ведущих бои на этом участке - расчет пограничников, прикрывающий пехоту с помощью американского автоматического гранатомета МК-19", - добавили в ГНСУ.

Ранее в Генштабе сообщалось, что украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.

Кроме того, как уточнили в британской разведке, потери России в войне против Украины увеличились на 90%. Этому предшествовали штурмы оккупантов в районе Авдеевки.

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БахмутВойна России против Украины