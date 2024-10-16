Расшатали бус и забросали камнями. На Закарпатье женщины напали на ТЦК (видео)

Что произошло в селе Великие Комяты Закарпатской области

Согласно информации журналиста Виталия Глаголы, в населенном пункте Береговского района произошел инцидент.

Пост Глаголы (скриншот: t.me/VGlagola)

Во время него "женщины, недовольные работой ТЦК, перекрыли дорогу, напали на сотрудника ТЦК и попытались опрокинуть их автомобиль".

Момент нападения женщин на машину (скриншот: t.me/VGlagola)

"Полиция отреагировала на это событие, открыв уголовное производство", - уточнил он в своем Telegram и опубликовал видео с места происшествия.

Согласно информации "Закарпаття 24", группа женщин подошла к месту расположения авто с представителями ТЦК и пыталась выяснить, "кого ждут военнослужащие и что они делают в их селе, а также высказывали претензии насчет мобилизации мужского пола".

Женщины "засыпали" мужчин из буса вопросами (скриншот: t.me/place_kharkiv)

На одном из видео даже можно заметить, как одному из работников ТЦК досталось палкой.

Уточняется, что после того, как бус представителей ТЦК начал двигаться, чтобы уехать, женщины начали бросать по нему камнями.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области в комментарии журналистам рассказала, что по факту происшествия было открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

"Личности всех участников установлены, сейчас продолжаются первоочередные следственные мероприятия", - рассказали правоохранители.