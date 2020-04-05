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Породілля в Івано-Франківську померла не від коронавірусу, - Марцінків

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 04:30
Породілля в Івано-Франківську померла не від коронавірусу, - Марцінків
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Жінка народила недоношену дитину

У породіллі, яка померла в пологовому будинку Івано-Франківська, коронавірусної інфекції не виявили. Про це відеозверненні заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, жінка померла з іншої причини.

"У неї не виявлено діагнозу коронавірус після тесту ПЛР-системою. Це свідчить про те, що жінка померла з іншої причини", - сказав Марцінків.

Нагадаємо, у міському перинатальному центрі Івано-Франківська померла жінка з підозрою на COVID-19. У неї була двостороння пневмонія. Дитину жінка народила недоношену. За словами лікарів, вік малюка - 35-36 тижнів. Стан дитини середньої тяжкості.

Раніше стало відомо про смерть двох жінок від коронавірусу в обласному перинатальному центрі Івано-Франківська. Першою померла 37-річна жінка, яка напередодні народила дитину, а у той же день в перинатальному центрі померла 60-річна жінка, у якої була гінекологічна патологія.

Також повідомлялося, що з 37-річною жінкою, у якої підтвердили COVID-19, контактували один лікар і одна акушерка. У них також виявили коронавірус.

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