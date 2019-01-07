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Різдвяна ніч в Україні пройшла спокійно

Новини » Суспільство    07.01.2019 - 12:29
Різдвяна ніч в Україні пройшла спокійно
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Серйозних правопорушень правоохоронцями не зафіксовано

В Україні Різдвяна ніч пройшла спокійно, серйозних правопорушень не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що участь у святкових богослужіннях взяли майже чотири мільйони осіб. Станом на 10:00 годин 7 січня більша частина святкових богослужінь вже завершилася. У деяких регіонах урочистості тривають.

Лише на території України богослужіння пройшли в більш 12,2 тис. культових спорудах із запланованих 14,4 тис. Заходи з нагоди Різдва тривають близько 2,2 тис. храмів. Охорону публічної безпеки та порядку здійснювали близько 15,5 тис. правоохоронців. Серйозних порушень правопорядку не зафіксовано.

Нагадаємо, в Києві близько однієї тисячі правоохоронців несуть службу в посиленому режимі.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що для забезпечення порядку під час різдвяних свят залучено близько 32 тис. правоохоронців. Так, безпеку храмів будуть забезпечувати понад 17 тис. працівників Нацгвардії та Національної поліції. Також для охорони громадського порядку на вулицях міст залучено близько 7 тис. правоохоронців, які будуть патрулювати населені пункти та автодороги.

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