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Разборка тафгаев в Лос-Анджелесе, "живчики" устроили поединок в Ванкувере: драки дня НХЛ

Четверг 31 октября 2024 14:48
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Разборка тафгаев в Лос-Анджелесе, "живчики" устроили поединок в Ванкувере: драки дня НХЛ Фото: Андреас Энглунд занес руку для удара Кигана Колесара (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Любители стычек на ледовых аренах смакуют хайлайты сразу трех матчей регулярного первенства Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

В штате Колорадо в середине финального периода сбросили краги форвард "Эвеланш" Крис Вагнер и вингер "Тампы-Бэй" Майкл Иссимонт. Их "спарринг" завершился боевой ничьей.

Хозяин льда жестко встретил оппонента в центре площадки. Тафгай "Лайтнинг" в таких ситуациях идет одним путем – стычки. Они быстро обменялись неакцентированными ударами, а затем Вагнер упал наземь и потащил на себя Иссимонта.

В свою очередь в Калифорнии драка стала прологом к результативному поединку. В дебюте встречи на кулаках сошлись защитник "Лос-Анджелеса" Андреас Энглунд и вингер "Вегаса" Киган Колесар, которого швед атаковал за воротами.

Хулиган "Голден Найтс" решил выяснить взаимоотношения более предметно. Оба попытались натянуть джерси на голову соперника, а Энглунд даже выглядел убедительнее. Впрочем, Колесар сумел контратаковать, сбил шлем оппонента и свалил на лед.

Самый оживленный поединок состоялся в Британской Колумбии. Нападающий "Ванкувера" Конор Гарланд попытался расшевелить одноклубников схваткой с форвардом "Нью-Джерси" Эриком Хаулой.

Оппоненты сорвали борьбу после вбрасывания в зоне "Кэнакс". Правда, хозяин льда больше сосредоточился на избегании выпадов финна. Хаула время от времени попадал в оппонента, а затем выдержал попытку апперкота от Гарланда и отправил того наземь.

К слову, накануне защитник "Питтсбурга" Сент-Айвени решил отомстить за Кросби.

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