Разбили стекло и начали драку. В Харькове гражданские напали на работников ТЦК: детали

Что известно о нападении на работников ТЦК в Харькове

Правоохранители рассказали, что сообщение о происшествии поступило в полицию 13 января в 20:10.

Известно, что злоумышленники перегородили дорогу транспортному средству, которое перевозило мобилизованных лиц. Из гражданских машин при этом вышли:

двое мужчин;

женщина.

"У одного из нападавших был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними драку", - сообщили в полиции Харьковской области.

Пострадавшее транспортное средство работников ТЦК (фото: facebook.com/police.kharkov)

Впоследствии видео с места происшествия появилось в некоторых местных пабликах.

"Какой-то непонятный движ на Полтавском, вроде как с ТЦК. Со слов свидетелей, ТЦК приняло двух парней и посадило в бусик. Нарисовался какой-то мужчина с пистолетом, разбил в бусике окно, ребята убежали. Это все, что мы поняли. Как там было - вопрос", - прокомментировали событие в Telegram-канале "ХС / Харків".

Тем временем в полиции рассказали, что задержали одного из действующих лиц - харьковчанина, причастного к нападению на работников ТЦК.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей, очевидцев происшествия, полицейские оперативно установили личность одного из нападавших. Ему 49 лет", - отметили правоохранители.

Задержанный полицией мужчина (фото: facebook.com/police.kharkov)

Отмечается, что в транспортном средстве мужчины обнаружили и изъяли:

стартовый пистолет;

патроны к нему.

Также полицейские изъяли автомобиль злоумышленника.

Найденные у злоумышленника предметы (фото: facebook.com/police.kharkov)

Правоохранители сообщили, что мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины ("Задержание уполномоченным должностным лицом").

Уточняется, что следователи открыли уголовные производства:

по части 1 статьи 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины;

по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к совершению преступления", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/police.kharkov)