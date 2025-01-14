Разбили стекло и начали драку. В Харькове гражданские напали на работников ТЦК: детали
Вечером понедельника, 13 января, в Харькове было совершено нападение на работников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Одного из злоумышленников задержала полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области в Facebook.
Что известно о нападении на работников ТЦК в Харькове
Правоохранители рассказали, что сообщение о происшествии поступило в полицию 13 января в 20:10.
Известно, что злоумышленники перегородили дорогу транспортному средству, которое перевозило мобилизованных лиц. Из гражданских машин при этом вышли:
- двое мужчин;
- женщина.
"У одного из нападавших был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними драку", - сообщили в полиции Харьковской области.
Пострадавшее транспортное средство работников ТЦК (фото: facebook.com/police.kharkov)
Впоследствии видео с места происшествия появилось в некоторых местных пабликах.
"Какой-то непонятный движ на Полтавском, вроде как с ТЦК. Со слов свидетелей, ТЦК приняло двух парней и посадило в бусик. Нарисовался какой-то мужчина с пистолетом, разбил в бусике окно, ребята убежали. Это все, что мы поняли. Как там было - вопрос", - прокомментировали событие в Telegram-канале "ХС / Харків".
Тем временем в полиции рассказали, что задержали одного из действующих лиц - харьковчанина, причастного к нападению на работников ТЦК.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей, очевидцев происшествия, полицейские оперативно установили личность одного из нападавших. Ему 49 лет", - отметили правоохранители.
Задержанный полицией мужчина (фото: facebook.com/police.kharkov)
Отмечается, что в транспортном средстве мужчины обнаружили и изъяли:
- стартовый пистолет;
- патроны к нему.
Также полицейские изъяли автомобиль злоумышленника.
Найденные у злоумышленника предметы (фото: facebook.com/police.kharkov)
Правоохранители сообщили, что мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины ("Задержание уполномоченным должностным лицом").
Уточняется, что следователи открыли уголовные производства:
- по части 1 статьи 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины;
- по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
"Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к совершению преступления", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/police.kharkov)
Напомним, ранее мы рассказывали, что конфликт с участием полиции, ТЦК и гражданских произошел в Виннице.
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