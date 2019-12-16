У Рівному до вхідних дверей будинку підприємця прикріпили гранату

Фото з місця інциденту (rv.npu.gov.ua)

Граната не спрацювала

У понеділок вранці, 16 грудня, директор приватного підприємства у Рівному повідомив, що до дверей його будинку невідомі прикріпили гранату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.

Як повідомили в поліції, за зовнішнім виглядом на ручку вхідних дверей прикріпили гранату РГД 5 із запалом.

"Втім, під час розрядки та приведення об'єкта в безпечний стан фахівці-вибухотехніки встановили, що предмет не несе ніякої загрози через технічну несправність - запал гранати детоновано раніше", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські відкрили справу за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з боєприпасами). Гранату вилучили та направили на експертизу.

Фото з місця інциденту (rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Рівненській області сталася дорожньо-транспортна пригода з мікроавтобусом, в результаті якої одна людина загинула і ще троє були травмовані.

Також РБК-Україна писало, що однієї зі шкіл Рівненської області масово отруїлися діти. Школярів пригостила цукерками однокласниця, після чого дітям стало погано. Їх доставили в районну лікарню з гострим отруєнням у стані середньої тяжкості.